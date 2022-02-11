اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 09:53 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق ناجم عن انفجار صهريج غاز بلبنان أدى إلى أضرار مادية

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:48 م
السيطرة على حريق ناجم عن انفجار صهريج غاز بلبنان أدى إلى أضرار مادية حريق _ صورة أرشيفية
بيروت /أ ش أ/

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أخمد عناصر من الدفاع المدنى اللبناني، حريقًا شب داخل سيارة محملة بصهريج يحتوى على مادة الغاز، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت فى انتشار النيران لتصل إلى واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاث طبقات فى الموقع بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد ذوق مكايل شمالى العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وأكد الدفاع المدنى اللبناني، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أى إصابات بشرية، موضحًا أن الأضرار اقتصرت على الأمور المادية.

 

وعملت عناصر من الدفاع المدنى على تأمين السلامة العامة فى موقع الانفجار، واستكمال عمليات رفع بقايا الصهريج من المكان.

 


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