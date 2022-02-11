السيطرة على حريق شقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.