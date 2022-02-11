اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الفرنسى يستقبل رئيسة وزراء تونس للمشاركة فى قمة "محيط واحد"

الجمعة، 11 فبراير 2022 07:00 م
الرئيس الفرنسى يستقبل رئيسة وزراء تونس للمشاركة فى قمة "محيط واحد" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
/أ ش أ/

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استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، التى وصلت إلى مدينة بريست الفرنسية؛ للمشاركة فى قمة "محيط واحد".

 

وذكر مجلس الوزراء التونسى - فى بيان اليوم الجمعة - أن القمة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية والمنظمات غير الحكومية.

 

وسط جهود حثيثة تقودها فرنسا لمكافحة التغير المناخى والحفاظ على التنوع الأحيائى فى البحا والمحيطات، يتضافر جهود المجتمع الدولى، تلك كانت رسالة الرئيس الفرنسى إيمانويل  ماكرون التى أعلنها من قمة "محيط واحد" المنعقدة اليوم فى مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وقادة ومسئولون من مختلف دول العالم .

 

تركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ.

 

 


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فرنسا

أخبار فرنسا

رئيسة وزراء تونس

قمة محيط واحد

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