الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يلتقى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة، 11 فبراير 2022 04:26 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بريست مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي قمة محيط واحد مدينة بريست التغيرات المناخية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء النرويج الاستفادة من الخبرات النرويجية فى المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون الثنائى.. "ستوره" يشدد على محورية الدور المصرى الجمعة، 11 فبراير 2022 03:38 م الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء النرويج ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون الثنائى الجمعة، 11 فبراير 2022 03:30 م الرئيس السيسي أمام قمة "محيط واحد": مصر حرصت مبكرا على وضع أطر قانونية للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لاستدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها.. ونتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة الجمعة، 11 فبراير 2022 02:12 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة