اليوم السابع
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الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:02 م
الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركين فى قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية إلى المشاركة فى قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ، قائلا: "اتطلع إلى دعوتكم إلى القمة المقبلة لتغير المناخ لنواصل معانا حديثنا هذا لصالح لحماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة.. وشكرا".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قمه بريست

مؤتمر المناخ

مصر

شرم الشيخ

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