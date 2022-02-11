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الرئيس السيسي من باريس: مؤتمر المناخ فى مصر يناقش الحفاظ على البحار والمحيطات

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:57 م
الرئيس السيسي من باريس: مؤتمر المناخ فى مصر يناقش الحفاظ على البحار والمحيطات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية باعتبارها رئيسا لمؤتمر أطراف المناخ الذى سوف يعقد فى شرم الشيخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البحار والمحيطات، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية: تشهد الدورة القادمة لمؤتمر المناخ فى مصر حوارا بناءا يستند إلى افضل الممارسات للوصول إلى نتائج ومبادرات طموحة للحفاظ على البحار والمحيطات، وتبني على المؤتمر الثالث للأمم المتحدة الذى تستضيفه البرتغال منتصف العالم الجاري، فى تخفيف آثار التغير المناخي على البحار والمحيطات وحشد التمويل الذى تحتاجه الدول النامية الافريقية للقيام بهذا الجهد.
 

الرئيس السيسى

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