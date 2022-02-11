الرئيس السيسى يلتقى فى مدينة بريست الفرنسية مع رئيسة المفوضية الأوروبية

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى مدينة بريست الفرنسية مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد المكانة المهمة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، فضلًا عن كون الاتحاد الأوروبى شريكًا مهمًا فى عملية التحديث التى تشهدها مختلف القطاعات التنموية فى مصر، معربًا فى هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الزخم الحالى فى العلاقات المشتركة.

من جانبها؛ ثمنت "فون ديرلاين" العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، مؤكدةً اهتمام الجانب الأوروبى بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر فى المرحلة المقبلة بالنظر إلى تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، خاصةً فى ظل الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا، فضلًا عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، وكذلك مصدرًا رئيسيًا لصون الأمن والاستقرار فى المنطقة.