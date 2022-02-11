الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى رئيسة الوزراء التونسية فى مدينة بريست الفرنسية الجمعة، 11 فبراير 2022 01:44 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى مدينة بريست الفرنسية مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رئيسة الوزراء التونسية السيسي الرئيس السيسي الاتحاد الاوروبي مفوضية الاتحاد الاوروبي عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يلتقى فى مدينة بريست الفرنسية مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة، 11 فبراير 2022 01:40 م الرئيس السيسى يصل مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد" الجمعة، 11 فبراير 2022 11:15 ص الرئيس السيسى يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد" تلبية لدعوة "ماكرون".. متحدث الرئاسة: برنامج الزيارة يتضمن مباحثات مع الرئيس الفرنسى.. واجتماعات بعدد من رؤساء الدول والحكومات الجمعة، 11 فبراير 2022 08:45 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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