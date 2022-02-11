الرئيس السيسى يلتقى رئيسة الوزراء التونسية فى مدينة بريست الفرنسية

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى مدينة بريست الفرنسية مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية