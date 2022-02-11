اليوم السابع
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الرئيس السيسى يلتقى رئيسة الوزراء التونسية فى مدينة بريست الفرنسية

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:44 م
الرئيس السيسى يلتقى رئيسة الوزراء التونسية فى مدينة بريست الفرنسية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى مدينة بريست الفرنسية مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية.
 
صرح بذلك  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

رئيسة الوزراء التونسية

السيسي

الرئيس السيسي

الاتحاد الاوروبي

مفوضية الاتحاد الاوروبي

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