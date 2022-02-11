الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة "محيط واحد"

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية والمشاركة في قمة "محيط واحد".

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.