الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة "محيط واحد" الجمعة، 11 فبراير 2022 11:22 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية والمشاركة في قمة "محيط واحد". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي السيسي يعود الي القاهرة عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة دلالات حضور الرئيس السيسى قمة محيط واحد في فرنسا.. أستاذ سياسات دولية: القاهرة تولى اهتماما خاصا لتعزيز التعاون مع باريس.. خبراء: مصر أصبحت رائدة فى تبنى قضية التغيرات المناخية ولابد من مواجهة الأزمة على البحار الجمعة، 11 فبراير 2022 07:40 م محمد حجازي: دعوة الرئيس السيسي لقمة "محيط واحد" دليل عمق العلاقات بفرنسا الجمعة، 11 فبراير 2022 06:53 م قمة مصرية - فرنسية فى مدينة بريست بين الرئيسين السيسي وماكرون.. بحثا التنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.. وتوافقا حول خروج المرتزقة من الأراضى الليبية والقضاء على الإرهاب الجمعة، 11 فبراير 2022 04:59 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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