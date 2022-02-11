اليوم السابع
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الرئيس السيسى: البحار والمحيطات مصدر هام للغذاء ومحفز للنشاط الاقتصادى

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:35 م
الرئيس السيسى: البحار والمحيطات مصدر هام للغذاء ومحفز للنشاط الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد عبد العظيم ـ محمد عبد المجيد

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعوته للمشاركة فى هذه القمة فى هذا التوقيت المهم، فى ظل الاهتمام العالمي الكبير بالمناخ.
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، أن البحار والمحيطات تمثل 70 % من مساحة العالم، وتعد مصدرا هاما للغذاء والموارد الطبيعية، ومحفزا للنشاط الاقتصادى، ونحن نعى ذلك فى مصر جيدا، حيث إن مصر تطل على البحرين المتوسط والأحمر وهو ما ساهم فى نشأة الحضارة المصرية الممتدة وبناء التطور منذ فجر التاريخ.

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس الفرنسي

ايمانويل ماكرون

محيط واحد

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