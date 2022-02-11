الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع في ليبيا وندعو للهدوء

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ليبيا وتحث على الهدوء.
وأضاف المتحدث أن واشنطن تواصل دعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تلبي مطالب الشعب بإجراء الانتخابات.
وأوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الاستقرار في ليبيا، والتنفيذ الكامل لوقف النار، والحكم الرشيد، وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين، والمسار الواضح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ورفض المتحدث الإجابة على سؤال إذا ما كانت واشنطن لازالت تعترف برئيس الحكومة الليبية الذي أقاله البرلمان، كرئيس للوزراء.
الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع في ليبيا وندعو للهدوءالجمعة، 11 فبراير 2022 03:08 ص
وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ليبيا وتحث على الهدوء.
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