الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها: لا تسافروا أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكرى روسى

وكالات

حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير: "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد- 19، وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورًا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".



وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.