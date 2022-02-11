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الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:55 ص
الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أى أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة، وبناءً على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة، ومترابطة مع بعضها بما يجب أن يدرسه الطفل في هذه المرحلة العمرية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تمت بصورة منتظمة دون معوقات.
 
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الصف الرابع الابتدائى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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