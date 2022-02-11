الحكومة البريطانية تنصح بعدم السفر إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

نصحت الحكومة البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أجرى وزير الدفاع البريطانى بن والاس ونظيره الروسى سيرجى شويجو اجتماعا اليوم وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا، وتأتى زياة والاس بعد يوم من زيارة وزيرة خارجية بريطانيا لموسكو حيث اجتمعت مع نظيرها الروسى سيرجى لافروف لمناقشة التطورات.

أخبر وزير الدفاع البريطانى بن والاس نظيره الروسى أنه يأمل فى أن تسود الدبلوماسية وسط مواجهة بشأن أوكرانيا، لكنه أقر بأن العلاقات بين لندن وموسكو فى اسوأ حالاتها حاليًا.

وفى حديثه بعد المحادثات فى موسكو، قال والاس: "آمل أنه من خلال التحدث اليوم وبدء تلك العلاقة، التى كانت بنسبة 0 فى المائة، يمكننا حل عدد من القضايا التى أثارتها... من خلال الدبلوماسية، من خلال أخرى ومن خلال إجراءات بناء الثقة ".

وأضاف: "يجب ألا نصل إلى مرحلة من سوء الفهم وخطأ الحسابات".