وقال وزير الدفاع السنغافوري - في منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الجمعة - إنهم سيعززون مركز الاتصالات الوطني لتوفير الإرشاد وللإجابة عن الاستفسارات وتطمين مرضى (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد ناشدت المواطنين بطلب العلاج الطاريء في المستشفيات فقط في الظروف الخطيرة أو المهددة للحياة مثل عدم القدرة على التنفس أو آلام الصدر أو النزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه، وذلك بعدما أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي أن أقسام الطواريء بمستشفيات البلاد قد شهدت ارتفاعا في عدد المرضى؛ ما أدى إلى خلق صفوف طويلة وزيادة أوقات الانتظار. وكانت أغلب الحالات لا تتطلب الرعاية الطارئة.

يشار إلى أن سنغافورة كانت قد سجلت 10 آلاف و686 إصابة جديدة بكورونا أمس الخميس، فضلا عن حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وحتى الآن وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 439 ألفا و640 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 882 وفاة.