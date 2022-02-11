التغير المناخى تحدٍ صعب.. رسائل الرئيس السيسى بقمة "محيط واحد" (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البحار والمحيطات، تمثل نحو 70% من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم فى حركة التجارة والملاحة الدولية، فضًلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادى، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.

وقال الرئيس السيسى، إننا فى مصر نعى ذلك جيدًا؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، فى نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضًلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التى ساهمت ولا تزال، فى دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة "محيط واحد"، التى عقدت اليوم بمدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر حرصت منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما فى ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذى يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التى تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.