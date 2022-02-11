اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 04:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التغير المناخى تحدٍ صعب.. رسائل الرئيس السيسى بقمة "محيط واحد" (إنفوجراف)

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:27 م
التغير المناخى تحدٍ صعب.. رسائل الرئيس السيسى بقمة "محيط واحد" (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسى بقمة "محيط واحد"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البحار والمحيطات، تمثل نحو 70% من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم فى حركة التجارة والملاحة الدولية، فضًلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادى، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.

وقال الرئيس السيسى، إننا فى مصر نعى ذلك جيدًا؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، فى نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضًلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التى ساهمت ولا تزال، فى دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة "محيط واحد"، التى عقدت اليوم بمدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر حرصت منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما فى ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذى يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التى تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.

رسائل الرئيس السيسى

 

رسائل الرئيس السيسى فى قمة المناخ

 

 

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

المناخ

البيئة

قمة محيط واحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي أمام قمة "محيط واحد": مصر حرصت مبكرا على وضع أطر قانونية للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لاستدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها.. ونتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:12 م

الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:02 م

الرئيس السيسي: انضمام مصر إلى إعلان قمة بريست "حماية المناخ وقت العمل"

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 م

الرئيس السيسي من باريس: مؤتمر المناخ فى مصر يناقش الحفاظ على البحار والمحيطات

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:57 م

الرئيس السيسي بقمة "محيط واحد": التغير المناخى تحدٍ صعب يواجه العالم

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:49 م

الرئيس السيسي يؤكد ثقة مصر فى قدرة تونس بقيادة "سعيّد" على عبـور المرحلة

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة