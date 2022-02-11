اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: أخر موعد لتسليم استمارة طلاب الثانوية من المدارس للكنترولات نهاية مارس

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:00 ص
التعليم: أخر موعد لتسليم استمارة طلاب الثانوية من المدارس للكنترولات نهاية مارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نهاية مارس المقبل أخر موعد لتسليم المدارس استثمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 إلى الكنترولات، بعد مراجعتها والتأكد من صحة البيانات المدونة من خلال الطلاب.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال الفترة من 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021-2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة سنوات، دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

التعليم

اخبار التعليم

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تكشف خطوات تسجيل طلاب المنازل بالثانوية العامة فى امتحانات 2022.. ملء البيانات بمعرفة الطالب أو الكنترول لمن رسب فى الأعوام السابقة.. و7 أبريل آخر موعد لتسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:00 ص

تفاصيل إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائى والصفين الأول والثانى الثانوى العام.. فيديو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:00 ص

"التعليم" تحدد خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.. إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجارى.. وتؤكد: الاستمارة ضرورة لدخول الاختبار.. ومارس المقبل آخر موعد لاستلام الاستمارات من الطلاب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص

التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:15 م

التعليم تكشف مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب ذوى الهمم المدمجين

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:09 ص

التعليم: طلاب الثانوية العامة يسجلون استمارة التقدم للامتحانات دون مشكلات

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة