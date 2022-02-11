اليوم السابع
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التحفظ على كميات من التبغ وأدخنة السجائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:45 م
التحفظ على كميات من التبغ وأدخنة السجائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر داخل مصنع الأدخنة قبل استخدامه في عمليه التصنيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل وتبغ السجائر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المعسل وتبغ السجائر غير المطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وتعبئه منتجاته داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية فى ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليسا.
 
تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 625 كيلو جرام تبغ مفروم داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للاستخدام وكمية قدرها 350 كيلو جرام عسل أسود "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر وكمية قدرها 180 كيلو جرام معسل داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للبيع و1460 علامة "باندرول" يقوم بوضعه على منتجاته لإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة و360 ملصقا مدون عليه علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للاستخدام- وعدد 149 باكت تبغ فارغ مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للإستخدام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 

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