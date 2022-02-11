اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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التحالف العربى: 16 عملية استهدف لمواقع الحوثى فى محافظتى حجة وصعدة

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:00 م
التحالف العربى: 16 عملية استهدف لمواقع الحوثى فى محافظتى حجة وصعدة عناصر من الجيش اليمنى
أ ش أ

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أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الطيران الحربى استهدف بـ16 غارة مواقع الت فى محافظتى حجة وصعدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

 

وقال التحالف - فى بيان عسكرى مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية - إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات الت الحوثية فى محافظتى حجة وصعدة.

 

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها الت.

 

وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وت الحوثيين فى جبهات مختلفة بمحافظتى حجة وصعدة للأسبوع الثانى على التوالى وسط تقدم ميدانى لقوات الجيش وتراجع كبير للت فى حجة وصعدة.

 


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