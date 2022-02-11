الانتهاء من تأهيل وتبطين 449.400 كيلو ترع ضمن "حياة كريمة" بالمنيا.. لايف

المنيا حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" ، بثا مباشرا اليوم الجمعة، من ترعة الحواصلية التابعة لرى شرق ابوقرقاص ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، فى مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتشمل 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابعا لتلك القرى بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.





ويعد مشروع تأهيل وتبطين الترع واحدا من تلك المشروعات العامة التى استطاعت أن تقضى على مشكلة وصول المياه إلى نهايات الترع .

وكانت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا أعلنت أن عدد الترع الجارى العمل بها 206 ترع بمختلف مراكز المحافظة ابوقرقاص، المنيا، ملوى ابوقرقاص، بنى مزار، سمالوط، مطاى ، فيما جارى طرح 3 عمليات بطول 95 كيلو مترا فى مغاغة والعدوة .

وأعلنت أن تكلفة المشروع 1.8 مليار جنيه، والمستهدف تنفيذه فى المرحلة الأولى 648 كيلو مترا بمختلف المراكز الجارى العمل فيها وقد تم الانتهاء من 449.400 كيلومتر بنسبة62.97% ويساهم مشروع التأهيل والتبطين فى القضاء على مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع ، وقضى على الحشائش والحشرات الضارة ،الى جانب الشكل الجمالي خاصة الترع فى مداخل القرى.