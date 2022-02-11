الإمارات تواجه التسول بـ5 آلاف درهم غرامة والحبس 3 أشهر

كتب محمود رضا الزاملى

أعلنت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الجمعة عما أسمته عقوبة "جريمة التسول"، وقالت النيابة فى تغريدة على "تويتر" إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف درهم، كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة".

وأوضحت النيابة الإماراتية، الحالات التى تكون فيها العقوبة مشددة، وهى "إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".

ويأتى هذا الإعلان فى إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة.

وأشارت النيابة العامة الإماراتية بحسب بيان على وكالة الانباء الإماراتية، إلى أنه طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.

ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول فى الأحوال الآتية: 1

. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.

2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.