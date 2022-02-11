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"الأوقاف" تفتتح اليوم 14 مسجدا جديدا و4 مساجد صيانة وترميمًا

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 14 مسجدا جديدا و4 مساجد صيانة وترميمًا مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا، منها 483 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و84 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
والمساجد المقرر افتتاحها هي: 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس
2. عبد الوهاب أبو جويلي – دير السنقورية – بني مزار
3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي
4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي
5. الرحمن البحري – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط
6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة
7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا
مديرية أوقاف المنوفية
8. الحمد – قرية صنصفط- منوف
مديرية أوقاف الشرقية
9. أبو زمزم – تلراك
10. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم
12. الهدى – كفر المرازقة - قلين
مديرية أوقاف الغربية
13. النور العامرية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف أسيوط
14. النور – قرية النواورة البداري
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف السويس
1. مكة – المدينة الصناعية – حي الأربعين
2. وابور الملح – وابور الملح – حي الجناين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الضباط – مساكن الرماية - الهرم
مديرية أوقاف المنوفية
4. الكبير – قرية مجيريا- أشمون 

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