"الأوقاف" تفتتح اليوم 14 مسجدا جديدا و4 مساجد صيانة وترميمًا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا، منها 483 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و84 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس
2. عبد الوهاب أبو جويلي – دير السنقورية – بني مزار
3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي
4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي
5. الرحمن البحري – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط
6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة
7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا
مديرية أوقاف المنوفية
8. الحمد – قرية صنصفط- منوف
مديرية أوقاف الشرقية
9. أبو زمزم – تلراك
10. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم
12. الهدى – كفر المرازقة - قلين
مديرية أوقاف الغربية
13. النور العامرية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف أسيوط
14. النور – قرية النواورة البداري
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف السويس
1. مكة – المدينة الصناعية – حي الأربعين
2. وابور الملح – وابور الملح – حي الجناين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الضباط – مساكن الرماية - الهرم
مديرية أوقاف المنوفية
4. الكبير – قرية مجيريا- أشمون
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