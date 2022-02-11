اليوم السابع
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أمام قمة محيط واحد..

الأمين العام للأمم المتحدة: فرنسا شريك فاعل فى مواجهة تلوث المحيطات

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:36 م
الأمين العام للأمم المتحدة: فرنسا شريك فاعل فى مواجهة تلوث المحيطات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إيمان حنا

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام قمة محيط واحد المنعقدة فى مدينة بريست الفرنسية: لدينا أزمة متعددة الأطراف، منها تلوث البيئة، ومنها البيئة البحرية والخسائر المترتبة على ذلك، وأؤكد لكم أن المناخ يتغير في العالم بأسره والمحيطات وبيئتها تتأثر بهذا، مشيرا إلى أن هناك 3 مليارات شخص يعتمدون على مكونات المحيطات، ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر، كما ستعقد الأمم المتحدة مؤتمرها الثانى عن هذه الأزمة في يونيو والمقبل، وسيكون على رأس أجندته تفعيل اتفاقية باريس للتغير المناخى وبحث سبل حماية البيئة وحماية المحيطات والبحار والحد من العوامل التي  تؤدى لتلوث المحيطات .

أضاف جوتيريش: أننا نحتاج لشركاء فاعلين لذلك وفرنسا من الدول الفاعلة في هذا الصدد، موضحا أن 80 % من التجارة العالمية تنقل عبر البحار، ووسائل النقل البحرية الناقلة للبضائع مسئولة عن حوالى 3% من تلوث المحيطات، ونسعى لخفض هذه النسبة إلى 5 .1 % ، فلابد أن نحمى هذه المحيطات ونحتاج دعم الشركاء من أجل تحقيق هذا الهدف .

 

 


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