وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم - أنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت أن الكدس يحتوي على قنابل هجومية وألغام ضد الأشخاص نوع (TC50) يستخدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابية، لاستهداف القوات الأمنية العراقية، لافتة إلى أنه تم رفع المضبوطات من مكافحة المتفجرات، دون حادث يذكر.