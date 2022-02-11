اليوم السابع
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الأمم المتحدة: احتجاز صحفيين اثنين وعدد من المواطنين الأفغان فى كابول

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:00 م
الأمم المتحدة: احتجاز صحفيين اثنين وعدد من المواطنين الأفغان فى كابول أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
كابول /أ ش أ/

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز صحفيين اثنين كانا فى مهمة مع المفوضية بالإضافة إلى عدد من المواطنين الأفغان الذين يعملون معهم فى العاصمة الأفغانية كابول.

 

وأضافت المفوضية - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - : "نحن نبذل قصارى جهدنا لحل الموقف بالتنسيق مع الآخرين .. لن ندلى بأى تعليق آخر نظرًا لطبيعة الموقف".

 

وأشارت القناة إلى أنه لم يرد أى تعليق بعد من جانب طالبان على هذا الحادث.

 


الأمم المتحدة

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المواطنين الأفغان

كابول

أفغانستان

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