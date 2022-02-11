استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية.. سماء صافية وشمس ساطعة وسيولة مرورية "لايف"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الجمعة، والتى تشهد استقرارًا فى حالة الطقس، والسماء صافية وشمس مشرقة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 18 درجة.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 17، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 17، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18، والسويس الصغرى 10 والعظمى 18، والعريش الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.



استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية



سماء صافية



سيولة مرورية