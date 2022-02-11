استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بصالة حسن مصطفى، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباريات، وخلق أجواء آمنة للحضور، وتأمين طاقم التحكيم.

وتحرص الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية على تأمين اللاعبين المشاركين في البطولة، التي يشارك فيها 4 فرق هى فلامنجو البرازيلى وليك لاند الأمريكى بالإضافة إلى بورجوس الإسبانى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.