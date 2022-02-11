استطلاع رأي: حكومة ماريو دراجى تحظى بثقة 60% من الإيطاليين

فاطمة شوقى

أظهر استطلاع حديث للرأي العام أن الإيطاليين يثقون في حكومة ماريو دراجي ويعتقدون أنها ستبقى إلى نهاية الدورة التشريعية في عام 2023.

وحسب الاستطلاع فإن 60% من الفئة المستطلعة أبدت الثقة في حكومة المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، وهي نسبة قبول أعلى مقارنة بحكومتي جوزيبي كونتي الاولى (50%) والثانية (52%)، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

أما فيما يتعلق بنوايا الإيطاليين في التصويت للقوى السياسية، حاز الحزب الديمقراطي على المركز الاول بنسبة 20.8% من الأصوات، يليه حزب (إخوة ايطاليا) بنسبة 20.1%، وحركة خمس نجوم بنسبة 16.2%، ومن ثم حزب الرابطة 15.5% وحزب (فورتسا ايتاليا) بنسبة 8.3%.

يشار إلى أن كل هذه الاحزاب تشارك في الأغلبية الواسعة الداعمة لحكومة دراغي، ما عدا حزب (إخوة إيطاليا).