اليوم السابع
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إعدام 2462 كيلو مواد أغذية فاسدة خلال حملات لصحة البحيرة

الجمعة، 11 فبراير 2022 05:34 م
إعدام 2462 كيلو مواد أغذية فاسدة خلال حملات لصحة البحيرة المضبوطات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية، مشددا على التأكد من مطابقة السلع المعروضة بالأسواق من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

وفى هذا السياق شنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة  الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر يناير الماضى عن المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة و سحب 1078عينة غذائية .

وتم تحرير 641  محضرا و التوصية بإيقاف 42 منشأه، وكذلك تم إعدام 2462 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الآدمى و 177 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية.

كما قامت مديرية الصحة بإصدار 2361 شهادة صحية للعاملين بتداول الأغذية و بلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 277 شهادة.


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