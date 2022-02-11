إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الفيوم اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى: