اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:02 ص
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى إسعاف - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الفيوم اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
 

 


طريق الفيوم الصحراوى

اخبار الحوادث

ادارة المرور

حوادث مرورية

امن الجيزة

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