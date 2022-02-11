إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بصحراوى الصف.. وكثافات مرورية باتجاه العياط

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه العياط، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بالصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى: