اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بصحراوى الصف.. وكثافات مرورية باتجاه العياط

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:05 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بصحراوى الصف.. وكثافات مرورية باتجاه العياط انقلاب سيارة - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه العياط، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بالصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
 

 


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