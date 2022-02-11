إخماد حريق سيارة تاكسى فى شارع البحر الأعظم دون إصابات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة أجرة " تاكسى" بشارع البحر الأحمر دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها نشوب حريق داخل سيارة بشارع البحر الأعظم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.