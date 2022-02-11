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أهلا بالإجازة.. دفعة صيدلة تشارك بصورها فى آخر يوم من الامتحانات

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:00 م
أهلا بالإجازة.. دفعة صيدلة تشارك بصورها فى آخر يوم من الامتحانات احتفال دفعة صيدلة
كتب - محمود أحمد عطا

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شارك القارئ جميل شادي رشدي عبر خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع"، بصور أصدقائة في دفعة صيدلة، التي احتفلت بشكل منظم وجميل في كلية الصيدلة، كذكرى يوم لا يمحى من الذاكرة، لأن هذا اليوم تتويج لسنوات تعليم الخريج.
 
 
يبدأ الطلاب فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، فى الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021-2022 لأخذ هدنة مؤقتة قبل استئناف باقى العام الدراسى.
دفعة صيدلة بشكل منظم (1)
دفعة صيدلة 

دفعة صيدلة بشكل منظم (2)
طلاب صيدلة

دفعة صيدلة بشكل منظم (3)
دفعة صيدلة 
دفعة صيدلة بشكل منظم (4)
دفعة صيدلة

دفعة صيدلة بشكل منظم (5)
دفعة صيدلة
 
 
 
ومن المعتاد خروج الأصدقاء معا في آخر يوم للامتحان لالتقاط بعض الصور التذكارية لتكون ذكرى في ألبومات الذكريات فيما بعد، ولأننا نحب نشاركك لحظاتك المختلفة في الحياة، يمكنك أن ترسل لنا مجموعة من الصور ليك ولأصحابك مع اسمك واسم اصحابك وفى أي فصل دراسى تدرسوا للنشر عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع على أن يتم ارسال الصور والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى  01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك.
 
 

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