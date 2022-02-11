أمن الجيزة يضبط "ديلر" الهيروين قبل ترويج السم الأبيض فى المنيرة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، من القبض على عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحصوله على المخدر من عاطل مقيم بالجيزة، أرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المضبوطات بمسكنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، كما اعترف بتخزين المخدر بمسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.