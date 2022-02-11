أسعار العملات الأجنبية فى مصر خلال تعاملات الجمعة 11 فبراير 2022

كتب - إسلام سعيد

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، أمام الجنيه، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، لعدم وجود تعاملات رسمية اليوم.

وتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.85 للشراء، 17.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.83 للشراء، 17.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.85 للشراء، 17.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.83 للشراء، 17.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 21.15 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.17 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم



ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وبلغ 49.75 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.77 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع،وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.