اليوم السابع
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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق.. الفراخ بـ32 جنيها والبيض بـ47.5

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:10 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق.. الفراخ بـ32 جنيها والبيض بـ47.5 صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق استقرارا ملحوظا عند مستويات قريبة من تعاملات أمس، حيث تسجل الدواجن 32 جنيها تسليم أرض المزرعة وكرتونة البيض 47.5 جنيه في الأسواق عقب تحركها بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

سعر الدواجن اليوم تصل إلى المستهلك بـ 36 جنيها للكيلو، وذلك لأن أسعار الدواجن في المزرعة يجري إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

 

سعر الدواجن اليوم تفصيلاً
 

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 38 جنيها

كتكوت أبيض 11.5_11.75 جنيه

كتكوت ساسو  7.25_7.5 جنيه

أمهات بيضاء 22 جنيها

 

أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.

 

 


سعر الدواجن

اسعار الدواجن

سعر البيض

اسعار البيض

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