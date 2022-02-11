وقال هانت بحسب صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية، "إنه مع التوافر الجديد لنوفافاكس لا توجد أعذار لأى شخص لعدم تلقي لقاح كوفيد" مشيرا إلى الأشخاص الذين اختاروا انتظار هذا اللقاح.

وأضاف وزير الصحة الاسترالي أن الحكومة تتوقع أن مئات الآلاف من الناس سوف يتلقون نوفافاكس، معربا عن أمله أن تتم الموافقة على اللقاح لجرعات معززة.

وأصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس المرخص في الاتحاد الأوروبي للوقاية من وباء كوفيد-19، بعد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ويرتكز لقاح نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأمريكية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.