8700 جنيه للدرجة الممتازة.. الحد الأدنى لأجور الموظفين بعد الزيادة.. إنفوجراف

أعلن اليوم مجلس الوزراء عن موافقته على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وجاءت قرارات الزيادة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح حزم من الزيادات والحوافز والعلاوات.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فسيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021.

نرصد فى الانفوجراف التالى الحد الأدنى لأجور الموظفين بعد الزيادة الأخيرة..