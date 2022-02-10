5 أخطاء تقود للاختناق.. مخالفات فى تركيب سخان الغاز.. إنفوجراف

أهابت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، بالعملاء بعدم العبث بمهمات الغاز الطبيعى أو الأجزاء الخاصة بالسخان أو التعامل مع شركات غير متخصصة فى هذا المجال.

ونشرت السركة، معلومات تهم المواطنين والخاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعى، موضحة أنه فى ظل برودة الطقس قد يلجأ بعض العملاء إلى غلق جميع النوافذ والأبواب مما يمثل خطورة على الصحة بشكل عام نظرًا لعدم تجديد الاكسجين الموجود بالشقة وبشكل خاص عند تشغيل الدفايات أو اشعال الفحم للتدفئة أو السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبوتجاز على حد سواء حيث أن العامل المشترك فى تشغيل كل ماسبق بالكفاءة المطلوبة هى التهوية الجيدة لمنع عملية الأحتراق الغير كامل وتوالد غاز أول أكسيد الكربون فيما يعرف أنه القاتل الصامت .



مخالفات تركيب سخان الغاز

وأضافت الشركة فى بيان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " أنه أما فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى فيشترط تركيب الهواية وهى المنوطة بتوفير التهوية اللازمة للاحتراق الكامل وكذا المدخنة لإخراج نواتج الاحتراق إلى الخارج.