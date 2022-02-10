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38 يوما وينتهى الشتاء.. فصل الربيع يبدأ الأحد 20 مارس ويستمر 88 يوما

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص
38 يوما وينتهى الشتاء.. فصل الربيع يبدأ الأحد 20 مارس ويستمر 88 يوما فصل الربيع - أرشيفية
كتب محمود راغب

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38 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن موعد انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع والذى يعرف بالاعتدال الربيعى ويحل على الكرة الأرضية 20 من شهر مارس المقبل، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى.
 
ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الربيع الأحد 20 مارس ويستمر 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة، ويكون الفصل ربيعيا فى نصف الكرة الشمالى.
 
وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).
 
وفى يوم الاعتدال الربيعى يتساوی طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبى.

الاعتدال الربيعى

الربيع

فصل الربيع

النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

الشتاء

انتهاء الشتاء

نهايه فصل الشتاء

اليوم السابع بلس

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