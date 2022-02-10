وكالة الفضاء المصرية تقدم قمرا صناعيا تعليميا لكلية الهندسة الإلكترونية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدمت وكالة الفضاء المصرية قمرا صناعيا تعليميا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، بتمويل من أكاديمية البحث العلمى وتحت إشراف الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية، وبحضور لفيف من الأساتذة من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، ليكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى الكلية ولنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء فى المجتمع المصرى.



وأكد الدكتور أسامة زهران رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بالكلية إلى أن الهدف من معامل الأقمار الصناعية مساعدة الطلبة فى تطوير الدوائر والأجزاء الخاصة بالقمر الصناعى، وأن يكون للطلبة دور كبير فى تطوير برنامج الفضاء المصرى الذى تتولاه الدولة المصرية.

كما أشار إلى عمل ندوة تعريفية بالتنسيق مع وكالة الفضاء المصرية عن أهمية برنامج الفضاء المصرى واستخداماته وأن الكلية تسعي ليكون لها دور فى تطوير المجتمع المصرى من خلال جهود علمائها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة التميزين فى الكلية.

كما أوضح الدكتور عبد العزيز شلبى الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية والمشرف العام على المعمل، أهمية معمل الأقمار الصناعية حيث يساعد على تنمية قدرات الطلاب ومساعدتهم فى تصنيع قمر صناعى بمختلف مراحلة.