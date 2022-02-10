اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وصول وفود موزمبيق وعمان والسعودية للمشاركة بمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:20 ص
وصول وفود موزمبيق وعمان والسعودية للمشاركة بمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية وصول الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة ، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي". 
 
ولفت بيان لوزرة الأوقاف اليوم، إلى وصول كل من عبد الله العنزي مدير الشئون الإعلامية بمكتب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، وأمين الدين إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي بجمهورية موزمبيق ، ومحمد بن سعيد بن خلقان المعمري وكيل وزارة الأوقاف بسلطنة عمان ورئيس الوفد العماني ، وإسماعيل بن ناصر بن سعيد الحوفي المستشار العلمي بسلطنة عمان ، وعلي بن ناصر بن سيف الزيان ، وعمير بن علي بن خلفان المعمري ، و يوسف بن سليمان بن خالد بن محمد الحارثي من سلطنة عمان ، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يناقش عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي في عشر جلسات عامة لنخبة من علماء الأمة على مدار يومين ، حيث يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م. 
 
FB_IMG_1644482566523
FB_IMG_1644482569418
FB_IMG_1644482572807
FB_IMG_1644482575342
 

 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأوقاف

اخبار الاوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة