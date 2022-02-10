وزير العدل يعلن التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين

4 لسنة 2021 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى، متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى؛ إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

4 لسنة 2021 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى، متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى؛ إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.