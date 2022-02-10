وزيرة الخارجية البريطانى: الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

موسكو أ ش أ

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، وعلى موسكو أن تتبع هذا المسار .

وفى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" لدى وصولها إلى العاصمة الروسية، كتبت تراس: " فى موسكو للقاء وزير الخارجية لافروف وتوضيح أنه يجب على روسيا سحب قواتها على الفور واحترام سيادة أوكرانيا وإلا فستواجه عواقب وخيمة".

وأضافت "أى توغل سيكون خطأ فادحا ، الدبلوماسية هى السبيل الوحيد للمضى قدما ويجب على روسيا اتباع هذا الطريق " .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت فى وقت سابق بأن الجانبين سيناقشان الأمن الأوروبى والضمانات الأمنية خلال محادثات تجرى اليوم الخميس .