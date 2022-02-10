اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية البريطانى: الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 ص
وزيرة الخارجية البريطانى: الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية
موسكو أ ش أ

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس،  إن الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، وعلى موسكو أن تتبع هذا المسار .

 

وفى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" لدى وصولها إلى العاصمة الروسية، كتبت تراس: " فى موسكو للقاء وزير الخارجية لافروف وتوضيح أنه يجب على روسيا سحب قواتها على الفور واحترام سيادة أوكرانيا وإلا فستواجه عواقب وخيمة".

 

وأضافت "أى توغل سيكون خطأ فادحا ، الدبلوماسية هى السبيل الوحيد للمضى قدما ويجب على روسيا اتباع هذا الطريق " .

 

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت فى وقت سابق بأن الجانبين سيناقشان الأمن الأوروبى والضمانات الأمنية خلال محادثات تجرى اليوم الخميس .

 


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