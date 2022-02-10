وزيرة الجيوش الفرنسية: إندونيسيا توقع عقدا لشراء 42 طائرة من طراز "رافال"

باريس (أ ش أ)

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، إن السلطات فى إندونيسيا طلبت 42 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية.

وأضافت "بارلي" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن إندونيسيا بدأت أيضا تعاونا مع فرنسا في مجال الغواصات.

ومن جانبه .. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية "إرفيه جرانجان"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - أن هذا الطلب الجديد يرفع عدد طائرات "رافال" التي تم تصديرها إلى 242 طائرة.

وكان وزير الدفاع الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، أعلن في وقت سابق اليوم توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز /رافال/ من أصل طلبية على 42 طائرة.

يذكر أن إندونيسيا وفرنسا وقعتا اتفاق تعاون دفاعي عام 2021 في العاصمة الفرنسية باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات "رافال".