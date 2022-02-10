اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الجيوش الفرنسية: إندونيسيا توقع عقدا لشراء 42 طائرة من طراز "رافال"

الخميس، 10 فبراير 2022 10:40 ص
وزيرة الجيوش الفرنسية: إندونيسيا توقع عقدا لشراء 42 طائرة من طراز "رافال" فلورانس بارلى
باريس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، إن السلطات فى إندونيسيا طلبت 42 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية.

وأضافت "بارلي" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن إندونيسيا بدأت أيضا تعاونا مع فرنسا في مجال الغواصات.

ومن جانبه .. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية "إرفيه جرانجان"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - أن هذا الطلب الجديد يرفع عدد طائرات "رافال" التي تم تصديرها إلى 242 طائرة. 
 
وكان وزير الدفاع الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، أعلن في وقت سابق اليوم توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز /رافال/ من أصل طلبية على 42 طائرة.
 
يذكر أن إندونيسيا وفرنسا وقعتا اتفاق تعاون دفاعي عام 2021 في العاصمة الفرنسية باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات "رافال".

فرنسا

الدفاع الفرنسيه

وزيره الجيوش الفرنسيه

مقاتله من طراز رافال

اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة