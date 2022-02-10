نيويورك تايمز: وثائق صناديق ترامب احتوت على معلومات سرية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة المحفوظات والوثائق الوطنية الأمريكية قد اكتشفت ما تعتقد أنه معلومات سرية فى الوثائق التى أخذها الرئيس الساق دونالد ترامب معه من البيت الأبيض فى صناديق عند مغادرته المنصب، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتشاف الذى تم عندما أعاد ترامب 15 صندوقا من الوثائق للحكومة الشهر الماضى، دفع إدارة المحفوظات للتواصل مع وزارة العدل سعيا للتوجيه. وأخبرت الوزارة الإدارة بأن يقوم مفتشها العام ببحث الأمر، بحسب ما قال المصدر.

ولم يتضح ما فعله المفتش العام منذ هذا الوقت، خاصة ما إذا كان قد أحال الأمر لوزارة العدل. ويطلب من المفتش العام تنبيه وزارة العدل باكتشاف أى مواد سرية يتم العثور عليها خارج القنوات الحكومية المخولة.

ولفتت نيويورك تايمز إلى ان إحالة الأمر إلى وزارة العدل سيضع كبار المسئولين فى موقف يتعين عليهم فيه اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق، وهو السيناريو الذى قد يدفع بالوزارة فى مسالة سياسية صاخبة للغاية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أمس الأربعاء، أن إدارة المحفوظات الوطنية طلبت من وزارة العدل فحص تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض.

وفى يناير الماضى، وبعد سجال طويل بين محاميى ترامب وإدارة المحفوظات الوطنية، سلم ترامب أكثر من 12 صندوقا من المواد التى تشمل وثائق وهدايا وخطابات وتذكارات.

ومن بين الوثائق، النسخ الأصلية من الخطاب الذى تركه الرئيس الأسبق باراك أوباما لترامب عندما أدلى القسم، والخطابات التى تمت كتابتها لترامب من قبل رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأيضا من بين الوثائق خريطة شهيرة رسمها ترامب بقلم شاربى أسود لإظهار مسار الإعصار دوريات متجها نحو ألاباما فى عام 2019 لدعمن الإعلان الذى أدلى به على تويتر فى هذا الوقت والذى ناقض تنبؤات الأرصاد الجوية.



