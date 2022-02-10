"مياه الدقهلية" تعلن عن وظائف مختلفة لسائقين

الدقهليه - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة سائق، من التخصصات التالية:



سائق درجة أولى، سائق درجة ثانية، سائق درجة ثالثة، سائق جرار زراعي، وسائق معدات ثقيلة (لودر حفار على عجل - حفار على كاتينة)، وذلك طبقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل .ألا يزيد السن في 1 / 7 / 2022 عن (30 عاماً) للدرجة (الثانية - الثالثة) و(35 عاماً) للدرجة (الأولى - جرار زراعي - معدات ثقيلة).

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة (محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط).

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

أن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة. الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات:

أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.



أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأكدت الشركة، أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، ويلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.