موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات

وقال جاتيلوف لوكالة (سبوتنيك) الروسية، "إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هي عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية في الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".