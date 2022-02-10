اليوم السابع
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موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات

الخميس، 10 فبراير 2022 10:10 ص
موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات حلف الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه سيكون من الصعب إجراء مثل هذا الحوار بدون مراعاة الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا.

وقال جاتيلوف لوكالة (سبوتنيك) الروسية، "إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هي عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية في الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".

 


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