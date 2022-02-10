منطقة الأقصر تستضيف تصفيات بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر برعاية منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، فعاليات تصفيات القطاعات لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية والمدرجة ضمن الحافز الرياضى للألعاب الجماعية لطلاب المرحلة الثانوية، وتنقسم التصفيات على مستوى الجمهورية لأربعة قطاعات، قطاع الإسكندرية (بمركز الخدمة والنشاط بميامى)، وقطاع بورسعيد (ببيت شباب أبوعلاء)، وقطاع بنى سويف (ببيت شباب بنين بنى سويف)، وقطاع الأقصر(ببيت شباب الأقصر)، كما تم تطبيق الإجراءات الإحترازية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وضمت التصفيات بقطاع الأقصر مناطق ( الأقصر - قنا - أسوان - سوهاج - أسيوط - البحر الاحمر)، حيث بدأت الفاعليات أمس للبطولة بالإستقبال والتسكين والاجتماع التحضيري لمنتخبات المناطق المشاركة، وأقيمت البطولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبه الجديدة وتم صعود منطقتي أسيوط وسوهاج.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه تقام البطولة بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتحت رعاية فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، وبتوجيه من الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة إبراهيم صديق مدير عام الرعاية، وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وتحت اشراف قسم التربية الرياضية بمنطقة الاقصر الأزهرية حامد أحمد عبداللطيف جلال موجه عام التربية الرياضية، والأعضاء الفنيين محمد الثاني محمد ومحمود عبد النبي فهمى وضياء النوبي عبدالعظيم.



منطقة الأقصر تستضيف بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية



منطقة الأقصر تستضيف بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية



منطقة الأقصر تستضيف بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية



منطقة الأقصر تستضيف بطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية