مصر تعرب عن بالغ إدانتها لمواصلة الحوثى إطلاق الصواريخ على السعودية

كتب أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها لمواصلة الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مُسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

وتجدّد مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التي تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار السعودية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين.

وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، مُتمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.